Стилист перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду на весну

Стилист Анна Скороходова перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду на весну 2024 года. Специалистка заявила, что главным трендом в одежде текущей весной станет пальто различных моделей и фасонов.
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