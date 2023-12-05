Marathon Digital намайнила 1187 BTC в ноябре

Marathon Digital Holdings укрепляет свои позиции в качестве самого известного публичного биткоин-майнера в Северной Америке, намайнив в ноябре 1187 BTC и увеличив свои совокупные неограниченные запасы денежных средств и биткоинов до $802,3 млн.
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