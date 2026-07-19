Происшествия
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Происшествия

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В Бурятии полицейские возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы почтамта, подозреваемой в хищении денежных средств

Сотрудниками Отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кабанскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хищения денежных средств в крупном размере в одном из почтовых отделений района.

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