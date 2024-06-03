В Магнитогорске рушится один из первых построенных домов. Фото

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, жители первого капитального многоквартирного дома 1930 года постройки пожаловались на ветхий фасад и балконы, что может привести к их обрушению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии