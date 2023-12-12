Пилот истребителя ВКС РФ рассказал, чего боятся украинские лётчики

Украинские летчики при встрече в воздухе с российскими истребителями отказываются от выполнения своих задач, пытаются улететь обратно и в целом стараются избегать таких встреч, рассказал командир звена российской авиационной эскадрильи Иван.
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