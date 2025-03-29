NASA и Роскосмос: дружба на орбите продолжается, а Марс подождет. Агентство подтвердило сотрудничество с Россией на МКС, оставив марсианские планы на будущее

Американское космическое агентство NASA подтвердило, что продолжает тесное сотрудничество с Россией, но пока не в амбициозных марсианских планах, а в проверенной временем работе на Международной космической станции (МКС).
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