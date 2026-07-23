В Аргентине установят памятную табличку скульптору Степану Эрьзе

В аргентинской провинции Чако будет установлена памятная табличка в честь скульптора Степана Эрьзи. Доска появится в здании фонда El Fogón de los Arrieros, где мастер некогда работал над произведениями из местных пород дерева, сообщила глава представительства Россотрудничества в Аргентине Дина Оюн, передает ТАСС.
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