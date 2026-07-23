Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

210 подписчиков

В Аргентине установят памятную табличку скульптору Степану Эрьзе

В аргентинской провинции Чако будет установлена памятная табличка в честь скульптора Степана Эрьзи. Доска появится в здании фонда El Fogón de los Arrieros, где мастер некогда работал над произведениями из местных пород дерева, сообщила глава представительства Россотрудничества в Аргентине Дина Оюн, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии