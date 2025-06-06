Трамп – трус, можно забыть про США как союзника Украины – иноагент Бабченко

США не являются больше союзником Украины. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бежавший в Израиль иноагент Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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