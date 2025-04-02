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Царьград

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Путин подчеркнул значимость единства России и Белоруссии в обороне Союза

Путин подчеркнул значимость единства России и Белоруссии в обороне Союза

Президент Владимир Путин отметил важность совместных усилий России и Белоруссии для укрепления оборонного потенциала и безопасности Союзного государства в своём поздравлении по случаю Дня единения народов.

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