В нижегородских ларьках продают мороженое «Бедный еврей» и «Хохол»

«Хохол», «Обамка», «Бедный еврей» – такое мороженое появилось на прилавках нижегородских магазинов. Интересно, что компания, производящая это мороженое, уже попадала под суд за подобные названия своей продукции.
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