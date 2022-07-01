Заботливая Казань

Карта О проекте Юлия Хакимова Руководитель казанского волонтёрского движения «Душа России» ‍ Подробнее Светлана Изамбаева Председатель благотворительного Фонда Светланы Изамбаевой ‍ Подробнее Владимир Вавилов Основатель благотворительного Фонда имени Анжелы Вавиловой ‍ Подробнее Аделина Мингазова Директор благотворительной организации «Детям» ‍ Подробнее Алсу Набиева ‍ Объединение «Мәрхәмәт – Милосердие» ‍ Подробнее Азат Гайнутдинов «Центр социальной реабилитации и адаптации» ‍ Подробнее Илдар Баязитов Основатель Исламского благотворительного фонда «Ярдэм» ‍ Подробнее Малика Гельмутдинова Основатель и директор учебно-реабилитационного центра инвалидов «Ярдэм», вице-президент НИБФ «Ярдэм», генеральный директор АНО «Центр поддержки инвалидов» ‍ Подробнее Денис Худяков Помощник руководителя по связям с общественностью организации «Приют человека» ‍ Подробнее Рустем Хасанов Директор благотворительного фонда «День добрых дел», депутат Госсовета Татарстана ‍ Подробнее Артем Латышев Региональный представитель «Лиза Алерт» ‍ Подробнее Альберт Галиев Руководитель благотворительного фонда «Кот и пес» ‍ Подробнее Рустам Гатин Челнинский предприниматель, владелец полевой кухни и организатор «Приюта человека» ‍ Подробнее Дмитрий Купцов Основатель и руководитель компании «Фракция» ‍ Подробнее Рената Насыбуллина и Зарема Зайнашева Сооснователи инициативной группы «ЭкоЛогично» ‍ Подробнее Артем Кузнецов Председатель общественной организации «Многодетные семьи РТ» ‍ Подробнее Наталья Трифонова Руководитель реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель» ‍ Подробнее Альфия Валиева Благотворительный фонд «Ак Барс Созидание» ‍ Подробнее Лейла Коновалова Благотворительный фонд «Надежда» ‍ Подробнее Светлана Гильманова-Можаева Руководитель ассоциации родителей и опекунов детей-инвалидов ‍ Подробнее Анастасия Суханова Благотворительный фонд «В твою пользу» ‍ Подробнее Элина Белянкина Благотворительный фонд «Умиление» ‍ Подробнее Мирослава Сергеенко Основательница фонда «Огромное сердце», помощь онкобольным и их близким ‍ Подробнее Айрат Гимадутдинов глава попечительского фонда «Ярдам-помощь» (объединение мусульман) ‍ Подробнее Марат Исмагилов Директор АНО «Добрая Казань» ‍ Подробнее Карта О проекте Юлия Хакимоваe Руководитель казанского волонтёрского движения «Душа России» ‍ Подробнее Светлана Изамбаева Председатель благотворительного Фонда Светланы Изамбаевой ‍ Подробнее Владимир Вавилов Основатель благотворительного Фонда имени Анжелы Вавиловой ‍ Подробнее Аделина Мингазова Директор благотворительной организации «Детям» ‍ Подробнее Алсу Набиева ‍ Объединение «Мәрхәмәт – Милосердие» ‍ Подробнее Азат Гайнутдинов «Центр социальной реабилитации и адаптации» ‍ Подробнее Илдар Баязитов Основатель Исламского благотворительного фонда «Ярдэм» ‍ Подробнее Малика Гельмутдинова Основатель и директор учебно-реабилитационного центра инвалидов «Ярдэм», вице-президент НИБФ «Ярдэм», генеральный директор АНО «Центр поддержки инвалидов» ‍ Подробнее Денис Худяков Помощник руководителя по связям с общественностью организации «Приют человека» ‍ Подробнее Рустем Хасанов Директор благотворительного фонда «День добрых дел», депутат Госсовета Татарстана ‍ Подробнее Артем Латышев Региональный представитель «Лиза Алерт» ‍ Подробнее Альберт Галиев Руководитель благотворительного фонда «Кот и пес» ‍ Подробнее Рустам Гатин Челнинский предприниматель, владелец полевой кухни и организатор «Приюта человека» ‍ Подробнее Дмитрий Купцов Основатель и руководитель компании «Фракция» ‍ Подробнее Рената Насыбуллина и Зарема Зайнашева Сооснователи инициативной группы «ЭкоЛогично» ‍ Подробнее Артем Кузнецов Председатель общественной организации «Многодетные семьи РТ» ‍ Подробнее Наталья Трифонова Руководитель реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель» ‍ Подробнее Альфия Валиева Благотворительный фонд «Ак Барс Созидание» ‍ Подробнее Лейла Коновалова Благотворительный фонд «Надежда» ‍ Подробнее Светлана Гильманова-Можаева Руководитель ассоциации родителей и опекунов детей-инвалидов ‍ Подробнее Анастасия Суханова Благотворительный фонд «В твою пользу» ‍ Подробнее Элина Белянкина Благотворительный фонд «Умиление» ‍ Подробнее Мирослава Сергеенко Основательница фонда «Огромное сердце», помощь онкобольным и их близким ‍ Подробнее Айрат Гимадутдинов глава попечительского фонда «Ярдам-помощь» (объединение мусульман) ‍ Подробнее Марат Исмагилов Директор АНО «Добрая Казань» ‍ Подробнее В темные времена хорошо видно светлых людей - благотворителей.