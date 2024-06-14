Зеленский заявил, что Си Цзиньпин пообещал не продавать России оружие

Китай не станет поставлять оружие в Россию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом, что такое обещание дал ему лично председатель КНР Си Цзиньпин.
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