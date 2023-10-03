Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 695 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Посмотрел  на эти продажные  хари и понял, что Россия совершит гигантскую ошибку, если  решит проложить торговый  пут...И эти коты опомни...
  • александр бажан
    И что ? Раз это все знают, не льзя ли уничтожит их заранее? Или будем ждать нападения и больше жертв?ВСУ готовится фор...
  • Владимир Алтайцев
    почему-то думаю, как и вы. Так и будетИ эти коты опомни...

Money for nothing and chicks for free не бывает

Читает очередной комментарий вида «украину поддерживать не бросят, 1.4.8.8.», тяжело вздыхает, бурчит «Я слишком стар для этого дерьма», садится писать стотысячный текст с экономическим ликбезом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх