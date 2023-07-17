В Хабаровске будут судить убийцу собаки

В Индустриальном районе Хабаровска передано в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным. Следственным отделом по Индустриальному району города Хабаровск Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Хабаровска, которому предъявляется обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животным).