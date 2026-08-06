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FiNE NEWS

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Иран предупредил страны Персидского залива о возможных ответных ударах по энергетической инфраструктуре

Иран выступил с жестким предупреждением в адрес стран Персидского залива, заявив, что любое новое нападение США на Исламскую Республику вызовет ответные удары по критически важной энергетической инфраструктуре региона.

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