"Золотой миллиард" забил тревогу На фоне выхода России из зерновой сделки мировые цены на зерно и другие сельхозкультуры ставят новые рекорды и останавливаться не собираются.
Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки
Комментарии
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Samarium
Для России интересы самой России и ее народа должны всегда быть в приоритете.... У нас есть есть ВСЕ....И при соответствующей политической воле российского руководства страна вполне может быть совершенно самодостаточной, а российский народ должен ЖИТЬ а не выживать.......
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19 час.
Евгений Акимов
"Какой "шах и мат", вам не абы кто, а, Путин в открытую заявил, что РФ готова вернуться в зерновую сделку при выполнении определенных договоров со стороны Запада. Это, мля, даже не цугцванг для запада, это отложенная партия
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17 час.
Марина Петрова
Но они не собираются выполнять свои обещания и наши требования.
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15 час.
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