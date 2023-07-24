Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки

Samarium Для России интересы самой России и ее народа должны всегда быть в приоритете.... У нас есть есть ВСЕ....И при соответствующей политической воле российского руководства страна вполне может быть совершенно самодостаточной, а российский народ должен ЖИТЬ а не выживать.......

Евгений Акимов "Какой "шах и мат", вам не абы кто, а, Путин в открытую заявил, что РФ готова вернуться в зерновую сделку при выполнении определенных договоров со стороны Запада. Это, мля, даже не цугцванг для запада, это отложенная партия