Crude Oil Could See One Final Rally Before a Correction Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! ew-forecast Crude oil pulled lower a few weeks ago but reached a very important support area around $88, which marked the swing high in July on the continuation-adjusted contract.
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