Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эдуард Николаев
    против нас ,за наши деньги , Кутузов прав на 100!%О финансировании ...
  • Анна Кузьмина
    «псаки»- ходячий анекдот- стало именем нарицательным. Необразованных, безграмотных тупых хамов уже называют «псаки». ...МОЖЕМ СДЕЛАТЬ НЕП...
  • Вячеслав Пронин
    Мы же понимаем,что Псаки говорящая кукла госдепа с уровнем собственного мышления приближенного к нулю особенно когда ...МОЖЕМ СДЕЛАТЬ НЕП...

Мова не поможет. Почему провалится попытка создать украинскую нацию

Мова не поможет. Почему провалится попытка создать украинскую нацию

Летом 2021 года уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что гражданам, которым не нравится закон о тотальной украинизации, следует отправляться в другие страны Такое предложение Креминь объяснил решением Конституционного суда, где, в частности, написано: «Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык — это своеобразный код нации, а не только способ общения».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх