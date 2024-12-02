Москва и Минск проведут совместные стратегические маневры Запад–2025

Военные России и Белоруссии готовятся провести в 2025 году стратегическое учение "Запад–2025". Об этом Красной звезде рассказал начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ Иван Бувальцев.
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