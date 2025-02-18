Желание двигаться под музыку связано с физиологическим ответом

Исследование, проведенное учеными из Университета Конкордия, выявило, что желание двигаться под музыку (известное как Groove) является отдельным физиологическим ответом, не зависящим от музыкального удовольствия.
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