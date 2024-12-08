Дядя поддержанного Кадыровым подростка обвинил следствие в «беззаконии»

RTVI САМОЕ ВАЖНОЕ Несовершеннолетний Роман (Муслим) Мурдиев, из-за которого глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководителей МВД и СКР, под домашним арестом по делу о драке в московском парке заболел пороком сердца и начал страдать от кровотечений — в том числе из-за поступающих в его адрес угроз.