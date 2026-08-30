Августовская подкормка плодового сада: как помочь деревьям подготовиться к зиме

Последний месяц лета для плодового сада — время, когда от решений садовода зависит не только качество текущего урожая, но и то, насколько успешно деревья переживут предстоящую зиму.
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