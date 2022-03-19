Профессор Батюк заявил, что США никогда не отменят санкции против России из-за Украины

pxhere.com Снятие США ограничительных мер в отношении России на фоне ситуации вокруг Украины будут обставлены условиями, неприемлемыми для Москвы, из-за чего они продолжат действовать, рассказал профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.