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Профессор Батюк заявил, что США никогда не отменят санкции против России из-за Украины

Профессор Батюк заявил, что США никогда не отменят санкции против России из-за Украины

pxhere.com Снятие США ограничительных мер в отношении России на фоне ситуации вокруг Украины будут обставлены условиями, неприемлемыми для Москвы, из-за чего они продолжат действовать, рассказал профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.

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