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Горелкин: основной целью киберпреступности все чаще становятся промышленные объекты

Горелкин: основной целью киберпреступности все чаще становятся промышленные объекты

Свежее исследование актуальных киберугроз приходит к выводу, что основной целью злоумышленников всё чаще становятся промышленные объекты (раньше киберпреступников интересовали госучреждения и финансовый сектор), заявил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия»).

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