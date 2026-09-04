Горелкин: основной целью киберпреступности все чаще становятся промышленные объекты

Свежее исследование актуальных киберугроз приходит к выводу, что основной целью злоумышленников всё чаще становятся промышленные объекты (раньше киберпреступников интересовали госучреждения и финансовый сектор), заявил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия»).