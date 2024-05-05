Ждём снижение цен Объём производства рыбной продукции в нашей стране, по данным Росстата, за первый квартал 2024 года превысил 1,2 миллионов тонн, что на 4,2 процента больше уровня 2023 года.
Филе, консервы и икра: в России существенно выросло производство рыбной продукции
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
А цены снизились?
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15 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Да увеличивать можно , а потребление в России падает всей рыбной продукции и не только, золотыми продукты стали в России, а вот качество их мягко говоря дерьмовое.....
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15 час.
L
Lyudmila
Мы будем согласны и уверены с тем что вылов рыбы увеличился только тогда, когда на прилавках увидим рыбу по приемлемым а не по заоблачным ценам. Когда она не будет киснуть и тухнуть на прилавках, а будет быстро раскупаться покупателями как это было во времена СССР. И еще тогда, когда наш рыболовный флот возродится по настоящему и начнет работать для собственной страны в первую очередь, а на заграницу отправлять только остатки, невостребованные в своей стране.
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6 час.
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