Филе, консервы и икра: в России существенно выросло производство рыбной продукции

L

Lyudmila

Мы будем согласны и уверены с тем что вылов рыбы увеличился только тогда, когда на прилавках увидим рыбу по приемлемым а не по заоблачным ценам. Когда она не будет киснуть и тухнуть на прилавках, а будет быстро раскупаться покупателями как это было во времена СССР. И еще тогда, когда наш рыболовный флот возродится по настоящему и начнет работать для собственной страны в первую очередь, а на заграницу отправлять только остатки, невостребованные в своей стране.