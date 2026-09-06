От уборки территории до помощи персоналу: как подростки трудились в ОКБ Твери

ОКБ Твери перевыполнила план по трудоустройству подростков: работу получили 192 подростка. Этим летом перед Областной клинической больницей Твери стояла задача — помочь получить первый трудовой опыт 187 подросткам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым