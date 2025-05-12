В российском кинопрокате доминируют фильмы производства России и США

В российском кинопрокате 2024 года доминировали фильмы производства США и России — об этом говорится в отчете Исследовательского центра Коммуникационной группы PROGRESS, подготовленном на основе открытых данных ЕАИС, Фонда кино, Министерства культуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии