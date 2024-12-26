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Пассажиры обвинили «Азимут» в умышленном поджоге самолета

Пассажиры обвинили «Азимут» в умышленном поджоге самолета

Шесть пассажиров лайнера SSJ100, который загорелся при посадке в Турции, обвинили авиакомпанию «Азимут» и двух пилотов в умышленном поджоге воздушного судна ради получения страховых выплат и в попытке убийства.

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