Что известно о ретроградном Меркурии и его влиянии на человека: мифы и реальность Ольга ВайленкоРетроградный Меркурий — понятие, которое стало популярным не только среди поклонников астрологии, но и в массовой культуре.
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