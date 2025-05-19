Проводя политику запретов, Евросоюз и Европарламент лишь подчеркивают свою слабость. Такое мнение председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин высказал 19 мая на заседании Совета ассамблеи.
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