Следователь, поймавший Чикатило, опроверг миф о "Ростовском треугольнике"

Следователь Амурхан Яндиев, который поймал маньяка Андрея Чикатило, опроверг распространенный миф о так называемом «Ростовском треугольнике».
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