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Trump bans CNN, MS NOW and Politico reporters from White House

President Donald Trump on Friday said he is banning CNN, MS NOW and Politico from the White House "effective immediately" due to their reporting.

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