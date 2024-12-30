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Названы условия, при которых Агата Муцениеце сможет выйти замуж за Петра Дрангу

Названы условия, при которых Агата Муцениеце сможет выйти замуж за Петра Дрангу

Таролог Кузнецова рассказала, чего Муцениеце ждет от Петра Дранги После того, как Агату Муцениеце несколько раз заметили в обществе Петра Дранги, общественность заговорила о романе между актрисой и музыкантом.

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