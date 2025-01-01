Системы ПВО России сбили украинский дрон в новогоднюю ночь над Курской областью

В новогоднюю ночь силы ПВО России перехватили украинский беспилотник над Курской областью. В это же время украинские войска нанесли ракетный удар по Беловскому району и обстреляли Шебекинский округ в Белгородской области.
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