Паром с Марин Ле Пен на борту врезался в другой паром рядом с Майоттой

Два парома столкнулись у берегов Майотты в Мозамбикском проливе западной части Индийского океана. На борту одного из них находилась глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
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