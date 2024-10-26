Вокалистов Поморья приглашают на конкурс «Мелодия моей России»

Участие могут принять все желающие в возрасте от 5 до 23 лет. Заявки на конкурс принимаются до 24 декабряОценивать выступления вокалистов будет жюри, в составе которого заслуженные артисты России, оперные певцы, солисты Большого театра, Московского музыкального театра «Геликон-Опера», преподаватели творческих вузов Москвы.