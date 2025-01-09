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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Delta Force продемонстрировали нового оперативника Новый оператив...

Разработчики Delta Force продемонстрировали нового оперативника Новый оператив...

Разработчики Delta Force продемонстрировали нового оперативникаНовый оперативник для тактического шутера Delta Force с кодовым именем “Синева” скоро выйдет в рамках Season Starfall и представит новые способы держать врага на расстоянии, защищая себя и своих товарищей по команде.

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