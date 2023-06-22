Белоруссия создаст собственную вакцину от ковида до конца 2023 года

Несмотря на то, что в Белоруссии, как и во всем мире, наблюдается относительно благополучная ситуация с заболеваемостью COVID-19, белорусские специалисты работают над программой разработки "собственной вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Несмотря на то, что в Белоруссии, как и во всем мире, наблюдается относительно благополучная ситуация с заболеваемостью COVID-19, белорусские специалисты работают над программой разработки "собственной вакцины от новой коронавирусной инфекции.
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