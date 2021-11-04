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Врачи РФ и Израиля рекомендовали онкобольным привиться от COVID-19

Врачи РФ и Израиля рекомендовали онкобольным привиться от COVID-19

Российские и израильские врачи рекомендуют онкологическим больным прививаться от COVID-19. К такому заключению специалисты двух стран пришли в ходе международной конференции по онкологии IsraelMedDay, о чем стало известно в четверг, 4 ноября.

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