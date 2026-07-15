Мушки перед глазами: когда можно не переживать, а когда срочно к врачу

Посмотрели на голубое небо или белую стену и заметили, что перед глазами плавают чёрные точки или тонкие ниточки? Многие списывают это на усталость, возраст или долгое сидение за компьютером и надеются, что всё пройдёт само.
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