Паскару: "EcoDava призывает власти заняться решением экологической катастрофы в Сороках"

Фонд экологического развития EcoDava призывает власти подключиться к решению экологической катастрофы в Сороках, которая все больше угрожает не только экологической безопасности страны, но и здоровью каждого отдельного гражданина.
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