"Ущербная категория". Почему стал возможен захват волгоградской колонии

Среди причин ЧП в Суровикино наблюдатели назвали коррупцию и дефицит кадров Очередное ЧП произошло в российской системе исправительных учреждений – бунт заключенных с захватом заложников в ИК-19 в Волгоградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии