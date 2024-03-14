Раскрыта цель рейда российских морпехов на правый берег Днепра

Российские морпехи совершили рейд на подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) правый берег реки Днепр в Херсонской области, чтобы уничтожить огневые позиции противника и таким образом облегчить зачистку села Крынки.
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