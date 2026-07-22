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Секс и был революцией: как проходила сексуальная революция на Западе в 1960-е

Секс и был революцией: как проходила сексуальная революция на Западе в 1960-е

1960-е годы стали поворотным моментом для сексуальности на Западе. То, что впоследствии стало известно как «сексуальная революция», было инициировано развитием контрацептивов, а именно противозачаточных таблеток, и невероятной энергией движений за гражданские права и права женщин.

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