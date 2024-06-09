Противник осуществил попытку ударить по истребителю Су-57 на аэродроме в Ахтубинске

Украинские ресурсы опубликовали кадры прилета беспилотника по аэродрому в Ахтубинске. На них видно, что как минимум один из дронов возможно повредил новейший российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57.
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