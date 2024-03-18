Генетический тест женщины из Канады показал, что она на 40% маламут

Оттава. Канада. Жительница Канады выявила у себя предка-маламута. Женщина сдала мазок из своего рта в генетическую лабораторию, специализирующуюся на установлении пород собак, передает «МИР 24» со ссылкой на CBS News.
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