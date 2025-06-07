Лондон находится в состоянии войны с Москвой, пишет британская газета The Guardian. Как говорится в материале, Россия якобы находится в состоянии войны с Британией, а США уже не являются надёжным союзником Лондона.
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