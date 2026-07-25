Заика стал самым молодым главным арбитром в истории РПЛ

Матвей Заика стал самым молодым главным арбитром, работавшим на матче РПЛ. 24-летний судья обслуживает матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов».
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