Giorgio Armani снова одевает Juventus: темно-синие костюмы вместо футбольной формы

На поле Juventus остается верен черно-белым цветам. За его пределами в сезоне 2026/27 команду ждет другая палитра — глубокий темно-синий, мягкая шерсть, кашемир и пиджаки без жесткой конструкции.
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