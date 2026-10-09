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Giorgio Armani снова одевает Juventus: темно-синие костюмы вместо футбольной формы

Giorgio Armani снова одевает Juventus: темно-синие костюмы вместо футбольной формы

На поле Juventus остается верен черно-белым цветам. За его пределами в сезоне 2026/27 команду ждет другая палитра — глубокий темно-синий, мягкая шерсть, кашемир и пиджаки без жесткой конструкции.

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