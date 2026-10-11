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На Земле бушует сильнейшая за три месяца магнитная буря

На Земле бушует сильнейшая за три месяца магнитная буря

Жителям России рекомендуют внимательнее следить за своим самочувствием: на Земле продолжается сильная магнитная буря уровня G3, ставшая самой мощной за последние три месяца.

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